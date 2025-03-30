Подросток управлял угнанным автомобилем

Полицейские задержали подростка, управлявшего угнанным автомобилем, сообщает пресс-служба ГАИ Петрозаводска.

В минувшую пятницу, 28 марта, в дежурную часть обратилась 64-летняя горожанка с заявлением об угоне иномарки. Все дежурные наряды получили ориентировку на пропавший автомобиль Renault Sandero.

Около полуночи нарядом дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Петрозаводска угнанный транспорт был замечен на улице Луначарского.

Водитель проигнорировал неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, петляя на дороге. Маневры машины создавали угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения, поэтому сотрудники Госавтоинспекции неоднократно сообщили о применении табельного оружия, но нарушитель увеличил скорость движения и попытался скрыться. Тогда полицейские произвели два предупредительных выстрела в воздух, а после - по колесам автомобиля. Водитель остановился на улице Ригачина.

За рулем находился несовершеннолетний внук заявительницы, без признаков опьянения. Автомобиль полицейские передали законной владелице.

По многочисленным совершенным правонарушениям составлены протоколы. По факту угона проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.