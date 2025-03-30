Молодая петрозаводчанка повелась на «выгодные инвестиции»

22-летняя жительница Петрозаводска обратилась в полицию, став жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

В интернете заявительница нашла ресурс с выгодными предложениями по инвестициям. Она заполнила анкету, указала персональные данные. Вскоре по видеосвязи с ней связались кураторы и объяснили, какие существуют акции, и куда можно вложиться. Получив наставление о том, что ежемесячно на счёт должно поступать хотя бы 10000 рублей, девушка согласилась попробовать.

По инструкциям лжеспециалистов горожанка стала делать вложения, используя чат-боты, а также некий онлайн-обменник валюты. В какой-то момент один из наставников сообщил, что он якобы положил на её счёт несколько сотен тысяч рублей для проведения более крупных сделок. Затем незнакомец стал требовать деньги назад. Пытаясь вернуть необходимую сумму, девушка взяла автокредит и перечислила заёмные средства на сторонние счета.

Для вывода «прибыли» местной жительнице посоветовали найти бенефициара – доверенное лицо, которому можно перевести средства. За помощью она обратилась к отцу. Пообщавшись с кураторами дочери, мужчина понял, что её обманули аферисты.

Ущерб составил 1 104 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».