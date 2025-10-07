Подросток держал в страхе родственников и соседей в Карелии

В Карелии предстанет перед судом 17-летний житель Хийденсельги. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, подросток орудовал в мае-июне этого года. Сначала юноша открыто отобрал деньги у своей знакомой, чтобы купить алкоголь. Затем он похитил банковскую карту у родной бабушки и расплачивался ей в магазине. Кроме того, будучи пьяным, подросток забрался через форточку в дом к местной жительнице, перепугав ее.

Потерпевшие обратились в полицию. В ходе следствия юноша раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

