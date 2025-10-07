07 октября 2025, 13:08
Подросток держал в страхе родственников и соседей в Карелии
17-летний житель Хийденсельги предстанет перед судом
Фото: freepik
В Карелии предстанет перед судом 17-летний житель Хийденсельги. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, подросток орудовал в мае-июне этого года. Сначала юноша открыто отобрал деньги у своей знакомой, чтобы купить алкоголь. Затем он похитил банковскую карту у родной бабушки и расплачивался ей в магазине. Кроме того, будучи пьяным, подросток забрался через форточку в дом к местной жительнице, перепугав ее.
Потерпевшие обратились в полицию. В ходе следствия юноша раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
