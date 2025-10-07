07 октября 2025, 12:23
Глава администрации района в Карелии покинула пост

Срок полномочий главы администрации Лахденпохского района истек
Жесткова
фото паблик Лахденпохский район

У главы администрации Лахденпохского района истек срок полномочий. С Оксаной Жестковой попрощались 6 октября, поблагодарив за работу.

Временно исполнять обязанности главы районной администрации будет Виктор Белотелов, заместитель главы администрации района по инфраструктуре и ЖКХ. Об этом сообщили в районной администрации.

Временное исполнение обязанностей главы Лахденпохского округа на переходный период (до 1 января 2026) возложили на Людмилу Глытенко.

Напомним, в 2024 году жители Лахденпохского района столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии. Прокуратура провела проверку, по итогам которой выявила грубые нарушения в работе энергоснабжающих организаций. 

