07 октября 2025, 12:23
Глава администрации района в Карелии покинула пост
Срок полномочий главы администрации Лахденпохского района истек
фото паблик Лахденпохский район
У главы администрации Лахденпохского района истек срок полномочий. С Оксаной Жестковой попрощались 6 октября, поблагодарив за работу.
Временно исполнять обязанности главы районной администрации будет Виктор Белотелов, заместитель главы администрации района по инфраструктуре и ЖКХ. Об этом сообщили в районной администрации.
Временное исполнение обязанностей главы Лахденпохского округа на переходный период (до 1 января 2026) возложили на Людмилу Глытенко.
Напомним, в 2024 году жители Лахденпохского района столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии. Прокуратура провела проверку, по итогам которой выявила грубые нарушения в работе энергоснабжающих организаций.