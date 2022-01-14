Почетных граждан выберут в Петрозаводске

В столице Карелии стартовал прием документов на присвоение звания почетных горожан. Мэрия предлагает общественникам и трудовым организациям предлагать свои кандидатуры до 31 марта.

В администрации также напомнили, какие документы необходимо приложить: ходатайство на имя главы города, биографию кандидата с подтверждающими заслуги и достижения документами, две фотографии.

Статус и порядок присвоения звания определяется положением о звании «Почетный гражданин города Петрозаводска». За дополнительной информацией предлагают обращаться по телефону управления кадров и муниципальной службы: 71-34-09.