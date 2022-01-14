Иммунолог Болибок перечислил главные симптомы омикрона

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Москва 24» перечислил основные симптомы штамма омикрон. По его словам, заболевшие редко сталкиваются с болью в грудной клетке, хотя омикрон также может вызвать пневмонию.

Чертами омикрона являются сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. Также у человека повышается температура, появляются сильная слабость и головная боль, пишет РИА Новости.

По словам иммунолога, у заболевшего также может пропасть обоняние. Однако, этот симптомы, появляется ближе к выздоровлению. (фото pixabay.com, geralt)