Петрозаводские школьники встретились с бывшей узницей концлагеря

Школьники Державинского лицея ровно 20 лет назад побывали в Музее жертв фашизма, где с ребятами встретилась бывшая узница одного из немецких концлагерей Зинаида Заборская.

Зинаида Владимировна попала в лагерь в 1943 году, когда ей было всего семь лет. Фашисты узнали о том, что мама Зинаиды Заборской помогает партизанам, и отправили в лагерь под Штутгартом всю семью. Сначала пришлось пройти унизительное деление по национальностям. Потом – пережить разлуку с родителями.

«Нас должны были всех уничтожить путем отравления пищи. Отравленную еду должны были дать, и таким образом наступила бы смерть», - рассказывала Зинаида Владимировна.

Однако, солдаты, которым поручили привести приговор в исполнение, не смогли убить невинных детей. Они помогли им выйти за территорию лагеря и позволили убежать. Это случилось незадолго до 9 мая 1945 года. Поэтому вскоре из лагеря выпустили и родителей Зинаиды Заборской. Они сумели отыскать друг друга. «Так что я в чужом краю, в чужом месте, в чужом саду встретила День Победы. Конечно, это было такое ликование, что не объяснить».

В Карелии в те годы проживало около 150 бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В честь тех, кто погиб в лагерях, 9 мая активисты молодежных объединений города провели акцию и почтили их память минутой молчания. Надо отметить, что в Державинском лицее педагоги старались рассказывать о войне и обо всех событиях того времени на специальных встречах, куда приглашали бывших узников и участников войны.

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А в Карельском государственном архиве новейшей истории открылась выставка, которая называлась «На карельском фронте: война в тылу врага». Документы, которые рассказывали о партизанах и подпольщиках, 60 лет хранились в тишине, и вот их смогли увидеть все желающие.

«Лучше умереть героем, чем быть трусом». «Умираю за Родину, за Сталина, за любовь Кати, за будущую вашу жизнь». Последнее письмо матери. Дневник партизанского отряда. Шифровки из тыла врага. Сотни страниц архивных документов – и за каждой страницей судьба и подвиг человека. Из этих страниц складывалась история страны и сама выставка. «Фельдшер партизанского отряда «Красное знамя» повторила подвиг Маресьева. Она с обмороженными ногами добиралась 14 суток до своих. Ноги были ампутированы. Но несмотря на это вся ее последующая жизнь была подвигом», - рассказала Татьяна Петрова, старший научный сотрудник архива.

Партизанские отряды в Карелии сформировались к концу июня 1941 года. Воинские подразделения Карельского фронта еще только собирались отражать удары фашистских захватчиков, а в лесах, в тылу врага уже шла война.

«Зимой морозы и холод, а летом белые ночи затрудняли борьбу с противником. Комары, болота, сырость, дожди», - перечисляла Татьяна Петрова. Подпольные организации Карелии начали работать через год после начала войны. Заброшенные в тыл врага диверсанты могли рассчитывать только на себя. Местные жители помочь не могли. Большинство было отправлено в концлагеря, остальные поставлены на учет. Любой посторонний сразу же попадал под подозрение. В тылу врага на оккупированной территории выживали единицы. В канун Победы сотрудники Национального архива новейшей истории решили рассказать о подвигах подпольщиков и партизан. Документы, которые 60 лет были доступны только специалистам, впервые увидели все желающие.

В Национальном архиве Карелии хранится немало документов, связанных с периодом финской оккупации Петрозаводска. Тысячи документов фронтовых лет. В юбилейный год спрос на них был особенно велик. История войны в фотографиях, рисунках, письмах, документах, книгах, газетах. Есть там и трофейные документы.

«У нас хранится газета, которая издавалась финскими оккупационными властями «Северное слово». Это была газета для наших советских военнопленных, которая издавалась на русском языке. Газета носит агитационный, пропагандистский характер и характер статей достаточно однотипный. Там расписывалось, каким образом содержатся советские военнопленные в финских лагерях. Конечно, режим содержания, якобы, был замечательный, фотографии прилагаются», - рассказывала Елена Усачева, заведующая отделом использования документов Национального архива РК.

Журналистам показали в архиве и уникальные рисунки финских солдат. Оккупанты решили, вероятно, что останутся в Карелии надолго. Поэтому с вдохновением и радостью занимались необычным для солдат делом. «Среди трофейных документов Восточного направления попались те, что касались конкурса, который был объявлен в период оккупации Карелии. Этот конкурс касался создания «Песенника финского солдата». И тут не только тексты песен, различных маршей, иногда с нотами, но и большое количество иллюстративного материала, зарисовки, которые финские военные посылали на конкурс», - пояснила Елена Усачева.

Малоизвестные страницы войны хранятся в архиве, и сколько среди них невостребованных документов, которые могли раскрыть судьбы фронтовиков, подарить надежду их близким: «Мы очень рады, когда нам удается помочь этим людям, найти родственников, какие-то связи оборванные. Мы стараемся, даже если не можем помочь сами, то мы рекомендуем люди, куда им обратиться, или посылаем сами эти запросы».

Таким было 17 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.