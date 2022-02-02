Петрозаводчанин ударил ножом коллегу по работе

В больницу Кондопожского района привезли 39-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением, внутренние органы оказались серьезно повреждены, сообщили в пресс-центре регионального МВД. Пострадавший был без сознания. Врачи оказали ему помощь и сообщили о пациенте в полицию.

Стражи порядка узнали, что у пострадавшего жителя Пудожского района на работе произошел конфликт. Под подозрением оказался его 55-летний коллега из Петрозаводска. Мужчины трудились вахтовым методом на одном из объектов Кондопожского района, а после очередной смены выпивали. В процессе застолья возник конфликт.

По версии следствия, петрозаводчанин рассердился на приятеля и ножом ударил его в правый бок. Мужчина испугался и вызвал «скорую». Специалисты квалифицировали причиненный вред как тяжкий. В отношении петрозаводчанина возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Фигурант вину признал. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы. (фото pixabay.com, 12019)