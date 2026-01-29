Петрозаводчанин продал квартиру родственницы и присвоил деньги

В Петрозаводске вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в присвоении денег в крупном размере. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в 2022 году пожилая родственница попросила мужчина продать квартиру, которая досталась ей по наследству. По договоренности горожанин должен был заплатить налог с продажи, а остальные деньги положить на счет пенсионерки. Однако, продав жилплощадь, часть денег - 600 тысяч рублей - родственник оставил себе.

В ходе следствия фигурант дела признал вину и возместил ущерб. Суд назначил ему один год лишения свободы условно.

Ранее сообщалось о том, что мошенники втюхивают чудо-фильтры жителям Карелии.