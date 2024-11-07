Петрозаводчанин подставил сестру и лишил ее сбережений

В полицию Петрозаводска обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась накоплений, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, некоторое время назад ее 58-летний двоюродный брат занялся инвестициями. В какой-то момент он попросил сестру предоставить ему доступ к ее банковскому счету для выполнения некоторых действий. Женщина согласилась.

Собеседники мужчины - кураторы по инвестициям - говорили с женщиной по видеосвязи и убеждали совершать различные действия с деньгами. Ей обещали, что средства вернутся, но этого не произошло. Ущерб составил 340 тысяч рублей.

По заявлению проводится проверка. Также выясняется, сколько отдал мошенникам брат потерпевшей. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson