Петрозаводчане три года доказывали, что в их квартире невозможно жить

Обещанного три года ждут. В правдивости этой пословицы убедились жильцы одной из квартир дома № 17 по ул. «Правды» (он же ул. Пробная, 27) в Петрозаводске. Квартира эта уникальна тем, что в ее кухне и в туалете образовалось озеро из канализационных отходов. Уборка решала вопрос только на время, но очень скоро озеро появлялось снова, а вместе с ним соответствующий запах.

– Трубы прорвало еще в 2016 году. Из унитаза стала лить вода, образуя на полу огромное озеро. Пару раз из него даже фонтаны били. Заливало не только туалет, но и всю кухню. Посмотрите, сюда без резиновых сапог зайти невозможно. Даже если зайдешь, долго терпеть нет мочи, задыхаться начинаешь,

– хозяйка квартиры Елена Николаевна открывает все двери и зажимает нос.

Находиться в квартире дольше, чем чуть-чуть, действительно невыносимо. После прорыва труб несколько раз вызывали «аварийку», приезжали специалисты, откачивали жидкость, уезжали. Какое-то время все было нормально, а потом – опять двадцать пять. В управляющей компании разводили руками: что тут сделаешь, дом-то аварийный, трубы сгнившие. Даже неспециалисту очевидно, что жить в такой обстановке совершенно невозможно. Жильцы вынуждены скитаться по съемным квартирам и пытаться доказать очевидное – уже в течение трех лет.

Елена Николаевна и ее дочка показывают мне груду переписки с различными инстанциями: управляющей компанией, администрацией города, прокуратурой, есть даже письмо президенту. В ответных письмах отписки: знаем, думаем, ждите.

– Мы аккурат перед этим случаем постелили новый линолеум, поставили стеклопакеты, ремонтик небольшой сделали. Собирались здесь жить до расселения. Но как нам здесь жить? Из унитаза течет постоянно, дышать нечем,

– женщины были на грани отчаяния в момент обращения в редакцию портала «Петрозаводск говорит» и газеты «ТВР-Панорама».

Елена Николаевна

Деревянный двухэтажный дом № 17 по ул. «Правды» 1948 года постройки был признан аварийным в 2016 году. Дом попал в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы. Может быть, через год переселят, а может, через пять – для обитателей этой квартиры перспектива, согласитесь, так себе.

В этом году дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Летом из администрации в дом № 17 обещали прислать оценщика, который назовет стоимость квартиры, после чего, как сказали жильцам, в сентябре они смогут переехать в новую квартиру по программе переселения из аварийного фонда либо получить деньги на приобретение жилья. По словам Елены Николаевны, это должно было осуществиться до конца этого года. Но оценщик пришел только 12 декабря. И с тех пор людям никаких сроков не называли.

Мы отправили в администрацию Петрозаводска официальный запрос с просьбой объяснить, когда будет решен вопрос с переселением жителей многострадальной квартиры. И надо же какое совпадение – как раз в эти дни петрозаводчан вызвали в мэрию.

«Соглашение об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа собственниками подписано. На 23.12.2019 заключены муниципальные контракты на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в г. Петрозаводске для обеспечения мероприятий по расселению граждан, проживающих в аварийном фонде для расселения общей площади 2547,4 кв.м, а также заключены соглашения об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа для расселения общей площади 773,5 кв.м»,

– это отрывок из ответа городской администрации.

По словам Елены Николаевны, мэрия подписала с ними соглашение, согласно которому в течение 60 дней им выплатят деньги на приобретение нового жилья. Остается только гадать, сыграло наше вмешательство какую-то роль или нет.

Этот случай можно назвать уникальным уже потому, что жителям дома № 17 по ул. «Правды» удалось ускорить расселение собственного дома. И тут уже вспоминается другая пословица: не было бы счастья, да несчастье помогло. А это значит, что можно ведь, можно решить проблемы людей, если захотеть!

Неясно только, почему целых три года жильцам аварийного дома пришлось доказывать совершенно очевидную вещь – что жить в доме, залитом канализационными отходами, нереально. Обивать пороги всевозможных инстанций, вести бессмысленную переписку, записываться на прием к чиновникам, снимать квартиру и платить за коммунальные услуги целых три года, хотя в квартире все это время никто не жил и не мог это делать.

Недавно мы писали о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал как можно быстрее завершить расселение аварийного жилья в Карелии. По его словам, на решение задач в сфере улучшения жилищных условий и создания комфортной среды для проживания республике в рамках соответствующего национального проекта только в 2019 году из федерального бюджета выделен почти 1 млрд рублей.

Фото Валентины Платоновой