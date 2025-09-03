Петрозаводчан предупредили об изменениях в движении транспорта

Гостей и жителей Петрозаводска предупредили об изменениях в схемах движения автобусов № 12, 17, 18, 26. Транспорт не будет ходить из-за асфальтирования участка на проспекте Карла Маркса, он будет его объезжать по улице Куйбышева, предупредила администрация Петрозаводска.

С 4 по 6 сентября маршрут № 12, 17, 18, 26 будет выглядеть следующим образом: по маршруту следования – ул. «Правды» – ул. Куйбышева – пр-кт Ленина – по маршруту следования. В обратном направлении схема движения не изменится.

Ранее в мэрии объяснили, как будет организовано движение во время асфальтирования проспекта Карла Маркса.