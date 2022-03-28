Пенсионерка увидела входящих в свое окно пожарных и удивилась

Днем 27 марта, в 12 часов 46 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где пожилая женщина не открывает дверь.

Перед этим дочка созванивалась с ней, и пенсионерка пожаловалась на не совсем хорошее самочувствие.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя трехколенную лестницу, проникли через окно в квартиру, расположенную на третьем этаже. Потом они запустили внутрь родственников.

Пенсионерка действительно чувствовала себя не совсем хорошо, но в госпитализации не нуждалась. Поэтому женщина была очень удивлена. // Фото: spas37.ru