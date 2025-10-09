Парламентарии СЗФО поддержали установку пандусов для участников СВО

Члены постоянного Комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике проголосовали за предложение Законодательного Собрания Карелии об оборудовании пандусами частных домов, где живут участники СВО с ограниченными возможностями.



9 октября в Пскове прошло заседание с участием депутатов Северо-западного федерального округа, на котором был одобрен проект обращения к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Инициатива, подготовленная карельскими парламентариями, предлагает предусмотреть обустройство пандусов в частных домах, где проживают участники СВО с инвалидностью.



Сегодня обустройство таких домов полностью ложится на плечи собственников, хотя именно в частном секторе — особенно в сельской местности и малых городах — проживает значительная часть маломобильных граждан»,

-отметил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Алексей Хейфец («Единая Россия»).

В разработке обращения участвовали спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, вице-спикеры Ольга Шмаеник и Илья Раковский, а также депутаты Сергей Шугаев, Артем Валюк, Галина Алупова и Татьяна Тишкова.



Теперь документ будет вынесен на рассмотрение Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.