Парфенчиков сообщил о гибели еще одного жителя Карелии на Донбассе

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Петрозаводска Андрей Григорьев. О гибели бойца сообщил сегодня в своем аккаунте глава республики Артур Парфенчиков.

«Старший сержант Андрей Григорьев. Заместитель командира мотострелкового отделения. Наш земляк, петрозаводчанин. Погиб в ходе СВО»,

- сообщил губернатор.

Он выразил соболезнования супруге петрозаводчанина и близким. // фото со страницы главы РК