14 декабря 2022, 12:56
Парфенчиков сообщил о гибели еще одного жителя Карелии на Донбассе
Погиб заместитель командира мотострелкового отделения Андрей Григорьев
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Петрозаводска Андрей Григорьев. О гибели бойца сообщил сегодня в своем аккаунте глава республики Артур Парфенчиков.
«Старший сержант Андрей Григорьев. Заместитель командира мотострелкового отделения. Наш земляк, петрозаводчанин. Погиб в ходе СВО»,
- сообщил губернатор.
Он выразил соболезнования супруге петрозаводчанина и близким. // фото со страницы главы РК