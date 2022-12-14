14 декабря 2022, 12:56
Происшествия

Парфенчиков сообщил о гибели еще одного жителя Карелии на Донбассе

Погиб заместитель командира мотострелкового отделения Андрей Григорьев

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Петрозаводска Андрей Григорьев. О гибели бойца сообщил сегодня в своем аккаунте глава республики Артур Парфенчиков.

«Старший сержант Андрей Григорьев. Заместитель командира мотострелкового отделения. Наш земляк, петрозаводчанин. Погиб в ходе СВО»,

- сообщил губернатор.

Он выразил соболезнования супруге петрозаводчанина и близким. // фото со страницы главы РК

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