Парфенчиков: «Большинство русских былин сохранены на карельской земле»

На тематической неделе Карелии Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что культурное богатство региона тесно связано с бережным отношением к традициям.

Карелия — это родина сохранившихся былин: 95 % всех русских былин, в том числе весь Киевский цикл, были сохранены на карельской земле, в Заонежье. Карелия — это земля «Калевалы», то есть это и руны, и былины, и уникальные традиции хорового пения. Не зря Петрозаводск сегодня входит в тройку культурных городов России. У нас пять театров, в том числе уникальный Театр кукол, который за постановку «Ревизор» получил «Золотую маску»,

– сказал Артур Парфенчиков.

Тематическая неделя Республики Карелия проходит в Национальном центре «Россия» с 27 января по 1 февраля. Гости смогут познакомиться с культурой, природой, традициями и туристическим и экономическим потенциалом региона. В программе — деловые, культурные и образовательные мероприятия. Узнать подробнее можно на сайте russia.ru. Записаться на одно из событий можно в разделе «Афиша».