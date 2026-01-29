Не «на глаз», а по-научному будут наблюдать за панно «Калевала»

На мозаике «Калевала» и здании Дома культуры установлены трещиномеры, сообщили в паблике «Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта».

Установка приборов, а всего их 17, ознаменовала начало важного этапа наблюдений за состоянием здания. Данные, зафиксированные в разные температурные периоды, будут регулярно заноситься в журнал. Так можно будет узнать, как «чувствует» себя здание и панно после окончания морозов, когда установится температура воздуха около 0°, после схода снега и при температуре около +15 градусов.

«Так мы увидим динамику: раскрываются ли трещины или остаются стабильными»,

— говорится в сообщении.

С учётом этих данных будет принято решение, как усилить кирпичную кладку.

Напомним, девушки-энтузиастки собирают фотографии, эскизы и рисунки панно «Калевала», ведут переговоры с разными специалистами, чтобы сохранить удивительную мозаику на карельскую тематику и отреставрировать её в той же технике.