Мальчик упал в колодец и погиб в российском регионе

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, 28 января после окончания уроков в школе мальчик пошел домой и перестал выходить на связь с родственниками. Через некоторое время его тело было найдено в открытом колодце с водой.

Следователи осмотрели место трагедии, допросили родственников погибшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание коммунальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что российские туристы пропали в Египте.