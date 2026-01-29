29 января 2026, 16:39
Мальчик упал в колодец и погиб в российском регионе
В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели девятилетнего ребенка
Фото: СУ СК по Челябинской области
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным СК, 28 января после окончания уроков в школе мальчик пошел домой и перестал выходить на связь с родственниками. Через некоторое время его тело было найдено в открытом колодце с водой.
Следователи осмотрели место трагедии, допросили родственников погибшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание коммунальных сетей.
