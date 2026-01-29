Маткапитал вырастет в России с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в России вырастет размер материнского капитала. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Как отметил премьер-министр, маткапитал на первого ребенка увеличат до 730 тысяч рублей, и до 963 тысяч - на второго ребенка. Повышение затронет как новые сертификаты, так и остатки неиспользованных средств, которые были выданы ранее.

До этого сообщалось о том, что десятки пособий и соцвыплат проиндексируют в стране с 1 февраля.