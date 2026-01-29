Президентский фонд культурных инициатив откроет в Карелии офис

Правительство Карелии и Президентский фонд культурных инициатив будут сотрудничать в рамках соглашения, подписанного сегодня, 29 января, Главой республики Артуром Парфенчиковым и генеральным директором Фонда Романом Кармановым.

Как отметил руководитель региона, партнерство с Фондом расширяет возможности для реализации проектов, направленных на сохранение культурного наследия Карелии, поддержку современных творческих практик и продвижение культуры республики на федеральном уровне. В рамках совместной работы Президентский Фонд культурных инициатив откроет в Карелии проектный офис.

Подписание соглашения - важное для нас событие. Мы очень плотно взаимодействуем с Фондом и продолжим это сотрудничество, которое позволит создать дополнительные возможности для развития культуры республики, установления прочных культурных связей, а также самореализации наших жителей. В совместных с Фондом планах - реализация проектов по разным направлениям,

- заявил Глава Карелии.

Роман Карманов акцентировал роль Фонда как инструмента поддержки значимых инициатив на местах. По его словам, соглашение создаёт крепкую основу для сотрудничества, призванного находить и продвигать лучшие проекты, представленные республикой.

Креативный потенциал Карелии очень высок. Наша общая цель – помочь ему раскрыться в новых форматах. Карелия с ее богатейшим наследием может и должна стать одной из ярких «точек сборки» культурного кода России – аутентичного и современного одновременно. В Карелии много творческих людей, и соглашение будет способствовать тому, чтобы смелые идеи, рожденные на карельской земле, получали возможности для воплощения. Подчеркну, что подобные соглашения становятся возможными только при заинтересованности в развитии культуры руководителя региона. Глава Карелии слышит творческих людей и знает об их запросах,

- сказал Роман Карманов.

Фонд уже поддержал 138 творческих проектов Карелии, выделив более 250 млн рублей грантов. Команды проектов привлекли еще более 350 млн рублей, показав рекордное софинансирование в 141%. Всего наша республика подала 893 заявки на конкурсы Президентского фонда культурных инициатив, включая 16-й конкурс, результаты которого будут известны в апреле. В прошлом году в рамках конкурсного отбора Карелия направила заявки на проведение двух грандиозных мероприятий: Республиканского музыкально-поэтического фестиваля Роберта Рождественского, который запланирован на сентябрь, и юбилейного, десятого, Международного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, который пройдет 17-18 июля.