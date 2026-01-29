Карельские спортсмены мощно завершили турнир в Архангельске

В Архангельске завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивному ориентированию. Заключительный день стал для сборной Карелии медальным, сообщили в Центре спортивной подготовки.

В эстафетах наши земляки завоевали три медали: две серебряные (М-17 и Ж-14) и одну бронзовую (Ж-17).

«Настоящая командная работа, грамотное распределение этапов и борьба до финишной черты — именно так куётся результат в эстафете»,

— говорится в сообщении.

По итогам соревнований сборная Карелии вышла в финал зимней Спартакиады учащихся.

Старты в Архангельске собрали более двух десятков команд и 280 спортсменов.