29 января 2026, 17:15
Карельские спортсмены мощно завершили турнир в Архангельске
Три медали за один день завоевали ориентировщики из Карелии
Фото: shopify.com
В Архангельске завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивному ориентированию. Заключительный день стал для сборной Карелии медальным, сообщили в Центре спортивной подготовки.
В эстафетах наши земляки завоевали три медали: две серебряные (М-17 и Ж-14) и одну бронзовую (Ж-17).
«Настоящая командная работа, грамотное распределение этапов и борьба до финишной черты — именно так куётся результат в эстафете»,
— говорится в сообщении.
По итогам соревнований сборная Карелии вышла в финал зимней Спартакиады учащихся.
Старты в Архангельске собрали более двух десятков команд и 280 спортсменов.