В Карелии в пятницу ожидаются морозы от -20 до -32 градусов

В пятницу в Петрозаводске прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -21,-23°С, днём -15,-17°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Местами гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -20,-25°С, местами до -30°С, -32°С, днём -14,-19°С, местами до -25°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, ночью -28, днем -20;

В Кеми ночью -19, днем -16;

В Кондопоге ночью -22, днем -17;

Медвежьегорске ночью -22, днем -18;

Олонце ночью -23, днем -13;

В Пудоже ночью -25, днем -16;

В Сегеже и Суоярви ночью -22, днем -16;

В Сортавале ночью -20, днем -13.