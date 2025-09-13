13 сентября 2025, 15:41
Пара из сборной России по ориентированию поженилась в Петрозаводске

Невеста приехала на свадьбу на лыжероллерах
Свадьба мастеров спорта
фото: Центр спортивной подготовки 

Члены сборной России по спортивному ориентированию, мастера спорта Надежда Холманских и Семен Андреев поженились. Несколько фотографий из их фотосессии на стадионе опубликовал Центр спортивной подготовки. 

"Они привыкли побеждать на спортивных дистанциях, а теперь покоряют самую главную — длиною в жизнь", 

- написали в паблике. 

Центр спортивной подготовки пожелал молодоженам счастья, гармонии, крепкой любви и радости на долгие годы. Пусть рядом всегда будет поддержка и вдохновение — и в спорте, и в семейной жизни.

Ранее мы рассказывали, как жених в Петрозаводске пришел на регистрацию в костюме Дарта Вейдера. 

