Память жертв терроризма почтили в Карелии

Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в школе № 1 города Беслана, которые произошли в начале сентября 2004 года. Тогда в результате террористического акта погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.

В Петрозаводске памятная акция прошла у «Камня скорби» на Онежской набережной. Здесь собрались жители и гости города, представители общественных организаций, исполнительной власти, школьники и студенты. В акции приняли участие депутаты Законодательного Собрания и Петрозаводского городского совета, а также активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Сегодня вся Россия скорбит. 21 год назад в городе Беслане произошла страшная трагедия. Еще страшнее от того, что среди террористов были женщины, у которых, возможно, были свои дети или могли быть. Школьники и их родители не подозревали, что их ждет. Ведь было 1 сентября: линейка, цветы, радость от того, что все встретятся после летних каникул. Но праздник в одну секунду превратился в черный день. Дорогие взрослые! Для нас с вами главная задача – чтобы наши дети жили в спокойной стране, в безопасности, чтобы они радовались жизни и росли на радость нам с вами,

- сказала председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова (фракция «Единой России»).

Среди тех, кто пришел почтить память жертв, – председатель Ассоциации ветеранов СВО, священник Леонид Леонтюк. В зоне специальной военной операции отец Леонид является помощником командира одной из дивизий по работе с верующими военнослужащими. Он подчеркнул, что киевский режим проявляет ту же бесчеловечную и террористическую сущность, что и преступники, убившие детей в Беслане.

Нельзя без боли в сердце вспоминать события 2004 года. Мы видим, что всё это повторилось и в 2014 году. Недавно мы вспоминали детей, которые погибли и пострадали на Донбассе. В декабре прошлого года я был в Донецке на Аллее Ангелов. И там вспоминается, конечно, Беслан. Чем виноваты дети? Ничем нельзя оправдать преступления против них. Мы никогда не забудем те события и должны сделать все, чтобы не допустить распространения этой черной нечисти, терроризма, на нашей любимой земле,

- подчеркнул отец Леонид.

Собравшиеся почтили память жертв терроризма минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Памятные мероприятия прошли также сегодня в районах и округах Карелии.

Фото: Управление по молодежной политике Республики Карелия