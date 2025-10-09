Озвученный по телефону код из смс обошелся женщине в полмиллиона

Жительница Карелии поверила, что общается по телефону с работником почты, и лишилась денег. Ее убедили продиктовать код из смс-сообщения для получения заказного письма. С этого момента начались проблемы. Звонки не прекращались.

Женщина поверила собеседникам из банка, что мошенники получили доступ к сервису «Госуслуги», оформляют кредиты и переводят преступникам деньги от ее имени. Поверила она и в то, что для того, чтобы остановить все это, ей нужно самой взять кредиты и перевести деньги, куда скажут. Таким образом, женщина взяла в банках 503 тысячи рублей в кредит и перевела жуликам. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, как мошенники предложили девушке из Петрозаводска подработку и списали с ее счета деньги.