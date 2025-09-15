15 сентября 2025, 12:54
Отопительный сезон на этой неделе начнется в Карелии
В Петрозаводске первым делом начнут подавать тепло в социальные объекты
фото «Петрозаводск говорит»
Бабье лето завершается в Карелии, к выходным ожидается похолодание. В регионе начнут «включать» батареи в домах.
Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов поделился планами относительно начала отопительного сезона.
Первым районом Карелии, где начнут теплеть батареи, станет Лоухский район. Подключать отопление здесь планируют уже в эту пятницу. По словам чиновника, в Петрозаводске есть техническая возможность начать теплоснабжение в переходном режиме. В конце недели подавать тепло начнут в социальные объекты: школы, садики, больницы и поликлиники.
На следующей неделе, понедельник и вторник, начнут растапливать котельные в Кемском, Калевальском районах.
«Далее - по погоде по всей Карелии», - сообщил Россыпнов.