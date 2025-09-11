Отдыхающие оставили после себя свинарник в красивом уголке Карелии

В Суоярвском округе отдыхающие оставили после себя горы мусора. Убирать свалку пришлось сотрудникам лесничества и Дирекции особо охраняемых природных территорий. Об этом рассказали в минприроды Карелии.

«Заказник «Толвоярви» – одна из точек притяжения для отдыха в Суоярвском округе. Но, к сожалению, не все, кто приезжают сюда насладиться единением с природой, заботятся о том, чтобы сохранить ее уникальную красоту и чистоту», - отметили в министерстве.

Свалку бытовых отходов в зеленом уголке Карелии убрали на прошлой неделе. Отдыхающих же попросили увозить с собой мусор, не разводить костры и не вредить деревьям и растениям.