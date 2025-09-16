Организатор проекта «Открытое пианино» рассказал о планах на будущее

Многие петрозаводчане обеспокоены новостью о том, что пианино в ротонде отслужило свой срок и в следующем сезоне уже не сможет радовать горожан и туристов. Проект «Открытое пианино» шестой год радует жителей Петрозаводска и его гостей. Мы побеседовали с организатором этого культурного движения Антоном Сергеевым.

Антон нам рассказал, что с 2021 года добровольно взял на себя все организаторские функции - поиск инструмента, его доставку, установку и настройку. Каждый год он согласовывает с администрацией Петрозаводска этот проект.

Пианино, которое предоставил Музыкальный театр, действительно, уже пришло в негодность. Инструмент вернется в театр и будет там служить в качестве реквизита в спектакле «Фиалка Монмартра». Антон Сергеев сейчас в поиске нового пианино. Обычно он приобретает инструмент торговой марки «Красный Октябрь» - у него хороший, мощный звук.

О том, как проходило закрытие сезона в этом году - снял и смонтировал наш режиссер Евгений Сафонов.