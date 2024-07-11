Огурцы, яблоки и колбаса подорожали в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на основные продукты в республике за неделю со 2 по 8 июля. Информация представлена на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов заметно подорожали огурцы (12,4%), яблоки (5,6%), бананы (3,3%). В то же время снизились цены на лук (4,2%), свеклу (3,4%), помидоры (1,2%), картофель (0,8%).

Из числа других товаров выросли цены на сосиски, сардельки, полукопченую колбасу, консервы для детского питания (3,0 - 5,6%). Подешевели мука, соль, маргарин, вареная колбаса (2,2 - 4,9%).

Специалисты следят за ценами в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa