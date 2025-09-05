Очень тепло и комфортно будет сегодня в Карелии

Сегодня, 5 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +19,+21°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, на севере южный, юго-западный слабый. Температура воздуха +18,+23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, малооблачно.

В Сегеже до +21, малооблачно.

В Сортавале до +19, облачно.

Геомагнитная обстановка в норме.