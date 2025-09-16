Обманутая старушка отдала девушке почти 800 тысяч рублей

Девушка нашла подработку в Интернете. Оказалось, она трудилась на мошенников. Преступники снимали для нее квартиру и оплачивали транспортные расходы. Одной из жертв молодой преступницы оказалась петрозаводчанка.

В итоге правоохранители задержали 29-летнюю жительницу Оренбурга, работавшую курьером жуликов. В Петербурге от ее действий могли пострадать несколько человек. Девушка забирала деньги у пенсионеров, а потом передавала дальше. Ездила она и в Карелию. У петрозаводчанки пособница мошенников забрала 793 тысячи рублей.

В тот же период фигурантка ездила в Петрозаводск и обратно на такси, оплаченном аферистами. В столице республики женщина-курьер забрала у местной жительницы 793 000 рублей, а в Северной столице отдала незнакомцу.

Правоохранители выясняют, кого еще она могла обмануть.