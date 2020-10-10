Объемы экспорта из Карелии оказались самыми провальными в СЗФО 

Согласно официальным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт из Карелии упал в первом полугодии 2020 года в два раза. По сравнению с первым полугодием 2019 года, когда экспорт из Карелии составил 645,5 миллиона долларов США, за первые шесть месяцев 2020 года он достиг планки в 321,5 миллиона долларов.

Это самое резкое падение экспортных поставок на Северо-Западе России. Для сравнения, объем экспорт Вологодской области сократился только на 0,3%. Помимо Карелии серьезнее других «просела» Архангельская область - на 21,9% и Псковская область — почти на 30%. Среди регионов, где, напротив, выросли объемы экспорта, Калиниградская область (110,8%) и Мурманская область (103,5%).

В тройке стран, с которыми Карелия активно торговала, - Финляндия (25,8% товарооборота), Китай (11,1%) и Нидерланды (9,7%).

По объемам экспорта среди десяти регионов, входящих в СЗФО и занимающихся внешнеэкономической деятельностью, Карелия занимает предпоследнее девятое место. Хуже ситуация только в Псковской области. На долю нашей республики приходится лишь 1,6% всего экспорта из регионов Северо-Запада России. Лидируют Санкт-Петербург (53,1%), Ленинградская область (13,0%), Вологодская область (10,4%).

В целом, объем экспорта в СЗФО в первом полугодии 2020 года составил 20,6 миллиарда долларов и уменьшился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импортные поставки в Карелию в первом полугодии 2020 года немного превысили прошлогодние результаты и составили 95,9 миллиона долларов. За первое полугодие 2020 года объем импорта в СЗФО составил 15,857 миллиарда долларов и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8%.