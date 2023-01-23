23 января 2023, 21:19
Соцсети

О проблеме вывоза мусора заговорили и жители Кеми

Контейнеры с бытовыми отходами в карельском городе очищают не полностью

Проблему вывоза мусора поставили теперь уже жители Кеми. Они недовольны плохой очисткой контейнеров и пишут об этом в группе «Подслушано/Кемь» ВКонтакте.

- Вот так чистят контейнеры на ул. Кирпичная. Мусор вывозят один раз в неделю,

- сказано в подписи к фотографии.

Люди не понимают, куда выбрасывать ТКО, если после вывоза мусора емкости остаются полными наполовину.

Напомним, ранее о плохой работе подрядчика сообщали петрозаводчане. Проблемы начались после Нового года. // фото: «Подслушано/Кемь» / ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
Кемь
вывоз мусора