О проблеме вывоза мусора заговорили и жители Кеми

Проблему вывоза мусора поставили теперь уже жители Кеми. Они недовольны плохой очисткой контейнеров и пишут об этом в группе «Подслушано/Кемь» ВКонтакте.

- Вот так чистят контейнеры на ул. Кирпичная. Мусор вывозят один раз в неделю,

- сказано в подписи к фотографии.

Люди не понимают, куда выбрасывать ТКО, если после вывоза мусора емкости остаются полными наполовину.

Напомним, ранее о плохой работе подрядчика сообщали петрозаводчане. Проблемы начались после Нового года. // фото: «Подслушано/Кемь» / ВКонтакте