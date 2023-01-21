Фельдшер из Заполярья переехала в карельскую глубинку

На севере Карелии в Кестеньге Лоухского района заработала новая врачебная амбулатория.

Фельдшером здесь трудится северянка Анастасия Виштак, рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Она вместе с семьей приехала в Карелию из Мурманской области и теперь руководит амбулаторией.

В амбулатории трудятся медицинская сестра, фармацевт, уборщица, рабочий по обслуживанию здания и два водителя.

Амбулатория обслуживает более 700 человек, работает аптечный пункт. В амбулатории принимают взрослых и детей, делают прививки, проводится первый этап диспансеризации. Раз в неделю из Пяозеро приезжает педиатр. Также есть стоматологический кабинет: врач будет приезжать из Лоухской ЦРБ. // фото со страницы министра здравоохранения РК ВК