16 сентября 2025, 16:32
Общество

Новый лестничный спуск построят в Петрозаводске

По просьбам горожан будет обустроена лестница на улице Пограничной
Лестничный спуск
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

В Петрозаводске обустроят новый лестничный спуск на улице Пограничной. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, лестница появится за домом №9. Она будет вести к детскому саду №74 и жилым домам. Ранее лестничного спуска там не было, но горожане очень просили его сделать.

На новой лестнице будут установлены удобные и безопасные перила, а также обустроен пандус для колясок.

Ранее сообщалось о том, что благоустройство Докторской аллеи началось в Петрозаводске.

