Новый лестничный спуск построят в Петрозаводске

В Петрозаводске обустроят новый лестничный спуск на улице Пограничной. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, лестница появится за домом №9. Она будет вести к детскому саду №74 и жилым домам. Ранее лестничного спуска там не было, но горожане очень просили его сделать.

На новой лестнице будут установлены удобные и безопасные перила, а также обустроен пандус для колясок.

