23 октября 2025, 07:52
Общество

Новый ФАП открыли в карельском поселке

В поселке в Пудожском районе построили фельдшерско-акушерский пункт
Построенный ФАП
Фото со страницы Михаила Охлопкова, vk

В поселке Пудожгорский в Пудожском районе построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, ФАП возведен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил Охлопков, в этом году в Пудожском районе также будут построены ФАП в Подпорожье и врачебная амбулатория в Шальском.

