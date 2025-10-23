Новый ФАП открыли в карельском поселке

В поселке Пудожгорский в Пудожском районе построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, ФАП возведен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил Охлопков, в этом году в Пудожском районе также будут построены ФАП в Подпорожье и врачебная амбулатория в Шальском.

