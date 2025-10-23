23 октября 2025, 15:25
В Карелии пожаловались на заросшее кладбище с могилами бойцов
Заросли на кладбище убрали только после жалоб в администрацию Суоярвского округа
фото паблика администрации Суоярвского округа
В администрацию Суоярвского округа пожаловались на состояние кладбища, на котором захоронены участники военных действий. После этого место захоронение выехали с проверкой. Жалобы подтвердились.
«МКУ «Служба по вопросам похоронного дела» осуществлен выезд на кладбище с целью проведения проверки состояния благоустройства мест захоронения участников военных действий и выявлены участки, требующие текущего ухода»,
- прокомментировали в администрации округа.
После проверки траву скосили.