В Карелии пожаловались на заросшее кладбище с могилами бойцов

В администрацию Суоярвского округа пожаловались на состояние кладбища, на котором захоронены участники военных действий. После этого место захоронение выехали с проверкой. Жалобы подтвердились.

«МКУ «Служба по вопросам похоронного дела» осуществлен выезд на кладбище с целью проведения проверки состояния благоустройства мест захоронения участников военных действий и выявлены участки, требующие текущего ухода»,

- прокомментировали в администрации округа.

После проверки траву скосили.