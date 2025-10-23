Мотоциклист сделал сальто после жесткого удара о машину на перекрестке

Мотоциклист сделал сальто после того, как влетел в легковой автомобиль на перекрестке в Петрозаводске. Момент удара и акробатического движения запечатлела городская камера наблюдения.

ДТП произошло днем 23 октября в районе пересечения улиц Красноармейская и Шотмана.

Водитель легкового автомобиля ждал момента, чтобы повернуть. В это время мотоциклист перестроился, чтобы обогнать несколько автомобилей, но, видимо, не ожидал, что ряд уже занят. Он не успел сманеврировать и влетел в иномарку, сделав в воздухе сальто. Автомобиль, двигавшийся в соседнем ряду, успел затормозить, чтобы не наехать на упавшего байкера. Молодой человек вскочил после аварии, но через какое-то время лег на асфальт рядом с разбитым мотоциклом.