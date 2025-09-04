Новорожденного ребенка нашли в коробке в Ленобласти

В Ленинградской области новорожденного ребенка нашли в коробке у мусоропровода. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, инцидент произошел во Всеволожске. Жильцы дома случайно услышали плач, пошли на звук и обнаружили у мусоропровода новорожденную девочку. Они вызвали скорую помощь. Состояние малышки оценивается как тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Стражи порядка уже нашли мать ребенка, она дает показания. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного матерью.

