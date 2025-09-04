Новая остановка появится на Голиковке

В районе пересечения улицы Калинина и проспекта Невского в Петрозаводске организуют новую остановку.

Дорогу в этом месте немного расширили, заасфальтировали, сделали подъездной карман. Об этом рассказала глава Петрозаводска. Скоро рабочие нанесут разметку и поставят сам остановочный павильон.

Летом остановки сделали на Олонецкой и Муезерской улицах. Вскоре три остановочных комплексах должны будут оборудовать на проезде Тидена.