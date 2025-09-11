Несовершеннолетняя девушка попалась на распространении наркотиков

17-летняя девушка испортила себе жизнь, связавшись с наркодельцами.

Она вместе с группой лиц получила в интернете сведения о тайниках-закладках с наркотиками, а затем расфасовывала запрещенные вещества на дозы и прятала в тайники в Сортавале. Такую версию изложили в карельском Следкоме. Наркотики из тайников забрала полиция. В квартире девушки во время обыска изъяли более 11,4 граммов наркотического вещества.

По нескольким эпизодам преступной деятельности следователи возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков и незаконное приобретение и хранение наркотиков. Несовершеннолетняя признала вину. Следственные действия по делу еще продолжаются.