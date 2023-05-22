22 мая 2023, 07:57
Неизвестные подожгли «четверку» на Древлянке
Очевидец снял на видео работу пожарных
Вечером 21 мая на парковке у дома на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске возник пожар – горел отечественный автомобиль ВАЗ.
Огнем был охвачен багажник в ВАЗ-2101. За несколько минут пожарные погасили горящую легковушку. Принадлежность транспотного средства предстоит установить.
По предварительным данным, машина загорелась из-за умышленного поджога. Проводится проверка.
Очевидец снял видео, как спасатели справились с огнем. // фото скриншот, видео VK-паблик «Весь Петрозаводск»