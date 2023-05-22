22 мая 2023, 07:02
Происшествия

Неизвестный разгромил на Кукковке отечественный внедорожник

Инцидент около детской музыкальной школы попал на видео

Днем 21 мая на улице Парфенова в Петрозаводске неподалеку от детской музыкальной школы неизвестный в темной одежде разгромил припаркованный автомобиль «Нива».

Произошедшее запечатлела камера наблюдения CityLink. Запись опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На записи видно, что к машине подходит фигура в темной одежде, оглядывается, а потом начинает бить стекла и уходит. // фото скриншот

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