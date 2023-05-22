Неизвестный разгромил на Кукковке отечественный внедорожник

Днем 21 мая на улице Парфенова в Петрозаводске неподалеку от детской музыкальной школы неизвестный в темной одежде разгромил припаркованный автомобиль «Нива».

Произошедшее запечатлела камера наблюдения CityLink. Запись опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На записи видно, что к машине подходит фигура в темной одежде, оглядывается, а потом начинает бить стекла и уходит. // фото скриншот