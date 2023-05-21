Лесовоз опрокинулся на трассе в Карелии

Груженый бревнами лесовоз попал в аварию на карельской трассе. Это произошло 20 мая днем в Медвежьегорском районе, пишут в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Проезжавшие мимо водители запечатлели на свои видеорегистраторы огромную перевернутую машину. В кадре видно, что бревна раскатились по проезжей части.

Очевидцы называли место этого ДТП «Пунктом назначения». О погибших и пострадавших пока ничего не известно. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте