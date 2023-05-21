Подозреваемого в хищении мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность мужчины. Неизвестный попал в кадр, сообщили в МВД Карелии.

Человек, которого запечатлели уличные камеры видеонаблюдения, может оказаться причастен к краже личного имущества.

В кадре видно, как он неторопливо идет по улице, потом походит к двери и производит около нее некие манипуляции.

Всех, кому что-то известно о личности или местонахождении этого человека, просят сообщить по телефонам: 8 911 050 98 02, 8 921 011 86 96. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии