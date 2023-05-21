21 мая 2023, 10:14
Замглавы Минобрнауки РФ умер в самолете по пути с Кубы
Возвращавшемуся из командировки 46-летнему чиновнику стало плохо на борту
Умер заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он скончался на борту самолета, когда летел с Кубы в Москву, сообщили на сайте ведомства.
На этом самолете возвращалась из командировки вся российская делегация. Борт экстренно посадили в Минводах, но спасти статс-секретаря не удалось.
- Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича,
- прокомментировали трагедию в ведомстве.
У Петра Кучеренко остались жена и сын. Его супруга – известная певица Диана Гурцкая. // фото: minobrnauki.gov.ru