Замглавы Минобрнауки РФ умер в самолете по пути с Кубы

Умер заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он скончался на борту самолета, когда летел с Кубы в Москву, сообщили на сайте ведомства.

На этом самолете возвращалась из командировки вся российская делегация. Борт экстренно посадили в Минводах, но спасти статс-секретаря не удалось.

- Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича,

- прокомментировали трагедию в ведомстве.

У Петра Кучеренко остались жена и сын. Его супруга – известная певица Диана Гурцкая. // фото: minobrnauki.gov.ru