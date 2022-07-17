Не заметить слона. Чиновники не знают, почему воняет вблизи очистных

Жители карельской столицы активно жалуются на сильную вонь. Идентифицируется она вполне однозначно: это человеческие фекалии. Причем запах отличается от «стандартного» канализационного и напоминает скорее запах навоза. Сильнее всего страдают жители Ключевой и Сайнаволока. Граждане описывают ситуацию, не скупясь на эмоции и выражения.

«Уже просто невыносимо ежедневно вдыхать этот запах г****** на Ключевой. Вонь настолько стала сильнее, чем была ранее, начинаются головные боли».

«На Ключевой вонь несусветная просто!!! Невозможно проветрить квартиру, и так духота, а еще г***** воняет! Просто невозможно спать», — пишут в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

Проблемой занялись чиновники городской администрации и «ПКС Водоканал». Было выдвинуто сразу несколько версий. Например:

запах могут распространять канализационный коллектор, канализационно-насосная станция на заводе «Авангард», территории бывшего военного завода и закрытой птицефабрики;

вонь шла от некоего «разлива», который, быстро нашли и устранили — в целом это тоже проблема бесхозных сетей;

воровство крышек люков.

Казалось бы, самый очевидный из возможных источников проблемы — расположенные неподалеку канализационно-очистные сооружения. Ну как «неподалеку»: от дома № 27 по улице Петрова, где чаще всего жалуются на зловоние, до канализационных отстойников — более трех километров по прямой. В пятницу днем возле дома ощутимо воняло фекалиями. Это не мешало молодым папам и мамам гулять с детьми на детской площадке. А что делать-то?

— Если ветер меняется, запаха иногда и нет. Но вообще воняет дай боже! — говорит работник расположенного неподалеку санатория «Белые ключи».

Запах преследует и в парке «Савин наволок», хотя там, кажется, никаких открытых люков не наблюдается. Закрытых тоже — это все-таки, по сути, лес. А вот запах весьма ощутим.

Канализационно-очистные сооружения находятся совсем рядом, в Выгойнаволоке. Поездка до КОС от Ключевой занимает всего несколько минут. Внутрь не пускают — объект режимный, хотя на следующей неделе «ПКС» обещают организовать на очистные экскурсию. Возле проходной, разумеется, стоит сильный запах канализации, но это как раз неудивительно: сюда идут все стоки карельской столицы.

Здесь же, на территории КОС, складируют так называемый почвогрунт. Это смесь опилок и «переработанного обезвоженного осадка сточных вод». Производится он в огромных количествах; так, в феврале «ПКС» искало подрядчика на вывоз почти 15 тысяч кубометров почвогрунта.

По технологии вонять этот самый почвогрунт, невзирая на свое неаппетитное происхождение, не должен. Прежде чем использовать его на улицах города, сотрудники ПКС подвергают его компостированию. Однако из каждого правила есть исключения. Так, буквально два года назад почвогрунт от «ПКС» начал пахнуть на проезде Тидена. В прошлом году ситуация повторилась на Ключевой: местная жительница пожаловалась на неприятный запах от смеси. Произошло это на фоне летней жары — которая, кстати, была и в последние недели.

Неподалеку от КОС расположен яхт-клуб. В минувшую пятницу пахло там не по-детски; «аромат» был тот же, что и на улице Петрова. Работники говорят, что в этом нет ничего удивительного.

— Как только южный ветер, сразу начинает вонять. Это постоянно так происходит, — утверждают сотрудники. — А чиновники по городу бегают, открытые люки ищут…

Кандидат технических наук, специалист в сфере водоснабжения и водоотведения Елена Графова не считает, что КОС реально являются источником запаха, от которого страдает целый микрорайон.

— КОС построили много лет назад, и на тот они момент находились от города в нескольких километрах. Их отделяла лесная зона. Сейчас город разросся, приблизился к очистным. Но все равно: я часто езжу на очистные — и зимой, и летом, и осенью, — и запах начинаю чувствовать только на подъезде к ним.

Уже не первый год проблемы с запахом. Возможно, из-за жары на каких-то участках запах выходит: вода теплая, колодцы нагреваются. Есть и другие нюансы; не соблюдаются санитарно-защитные зоны, строят дома вблизи насосных станций. Возможно, где-то что-то засорилось. Немаловажно и то, что граждане стали сильно экономить воду; если раньше на КОС поступало 180 тысяч кубометров стоков в сутки, то теперь — 60 тысяч тонн в сутки. Воды стали тратить меньше, а в туалет-то ходят по-прежнему, это тоже может взывать засоры. Причину нужно искать в системе городской канализации, — считает Елена Графова.

…В пятницу запах фекалий дошел и до петрозаводской мэрии. Сотрудники говорят, что вонь стояла такая, будто в коридорах кто-то нагадил. От мэрии до очистных — более девяти километров по прямой; откровенно говоря, далековато, чтобы грешить исключительно на КОС. По словам специалистов, для борьбы с запахом необходимо вначале составить карту самых «дурно пахнущих» участков. Тогда появится шанс найти источник вони; но как быть, если город пропах целиком?..