Водители в Петрозаводске игнорируют временные дорожные знаки

Из-за ремонта дорог в рамках профильного нацпроекта схема движения на некоторых улицах Петрозаводска изменилась. Но автомобилисты не обращают внимания на дорожные знаки, сообщили в ГИБДД.

Водители игнорируют временные требования и продолжают ездить по-старому.

Сейчас дорожные работы ведут на Лыжной и Красной улицах, на Карельском проспекте. Скоро они стартуют на улицах Железнодорожной, Заводской и Володарского.

На улице Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы) после завершения работ по нечетной стороне еще не убрали знаки «Остановка запрещена». Водителей призывают быть внимательнее и соблюдать ПДД. // Фото: ГИБДД Петрозаводска