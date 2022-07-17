Карельская альпинистка покорила Эльбрус

Жительница Медвежьегорска Ксения Статыгина поднялась на Эльбрус. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте, запись появилась в сообществе «Медвежьегорск Online».

Судя по публикациям в соцсети, Ксения – молодая мама троих детей. Она мечтала покорить Эльбрус и исполнила свою мечту 13 июля этого года.

- Штурм! Гора Эльбрус 5250 метров над уровнем моря из 5642! Погода не дала дойти до вершины, но я была безумно счастлива дойти до этого рубежа!

– написала она.



Альпинистка уверена, что это не последняя ее встреча с горной вершиной. // Фото: Ксения Статыгина/ВКонтакте