Названы продукты для хорошего настроения

Правильная работа кишечника сказывается на настроении человека. Более 90% гормона хорошего настроения серотонина синтезируются именно в нем.

Зарубежные диетологи назвали пять групп продуктов, способствующих улучшению настроения, пишет «Лента».

Специалисты советует употреблять меньше обработанной и сладкой еды, но больше продуктов, богатых пробиотиками. В частности, это соленые огурцы, квашеная капуста и кефир.

Также к продуктам для настроения можно отнести рыбу жирных сортов, например, лосось, сардины, скумбрию. Также в рацион можно включить цельные злаки, бобовые и крахмалистые овощи. Не стоит забывать и про фрукты, индейку, курицу, яйца, молочные продукты, орехи и семечки. // фото unsplash.com